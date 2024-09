C'è una capolista a sorpresa in questa Serie A: grazie alla vittoria sul Parma, l'Udinese si è portata a quota 10 in classifica e per qualche giorno guarderà il resto del gruppo dall'alto in basso. Traguardo parziale ma comunque importante per la squadra di Kosta Runjaic, come testimoniato da Hassane Kamara, uno dei quattro giocatori bianconeri scelti come modelli per la presentazione della terza maglia di questa stagione, avvenuta a Milano nell'ambito della settimana della moda. Queste le sue parole a Sky Sport: "Sono molto felice, il giorno prima sono andato a dormire col sogno di essere primi. Abbiamo fatto solo quattro partite ma sarà bellissimo restare primi tutta la settimana, visto che l'anno scorso ci siamo giocati la salvezza fino alla fine. Siamo felici, ma anche calmi perché siamo all'inizio".

Gli fa eco il difensore sloveno Jaka Bijol: "Sono contento di aver iniziato così, ti dà una motivazione in più e ti fa lavorare con più tranquillità. Possiamo pensare al nostro calcio e a come vogliamo giocare, così si cresce. Speriamo di rimanere primi per qualche altra partita".