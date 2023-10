Intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio di Udinese-Genoa per presentare la sfida, il direttore sportivo dei padroni di casa, Federico Balzaretti ha parlato anche di Lazar Samardzic, centrocampista tedesco naturalizzato serbo ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter: "Lazar è recuperato. Non ha 90 minuti nelle gambe, ma è un’arma a nostra disposizione” ci tiene a sottolineare il ds rimarcando 'la fortuna' di averlo ancora in squadra.