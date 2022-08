Brutta notizia per Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, destinato a perdere per diverso tempo il proprio difensore Mert Muldur. Il giocatore turco, uscito in barella dopo appena sette minuti del match contro la Juventus, secondo gli esami strumentali effettuati quest'oggi ha rimediato la frattura del malleolo mediale della caviglia destra. Il difensore è stato operato in mattinata presso la Clinica Columbus di Milano, per ridurre la frattura. I tempi di recupero al momento non sono ancora noti, ma è facile prevedere che la sua assenza dai campi sarà parecchio lunga.