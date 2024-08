Anche per la stagione 2024/2025 verrà realizzata l’attività “Matchball” di Socios.com, Official Partner di Lega Serie A. Tale attività riguarderà solo alcune partite selezionate (100 per la stagione sportiva 2024/2025) di Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e EA Sports FC Supercup che verranno comunicate con una settimana d’anticipo ai Club coinvolti.

OGGETTO DELL’ATTIVAZIONE

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere, per ciascuna delle gare selezionate, tutti palloni con i quali verranno realizzati i gol nell’ambito della

partita stessa, al fine di renderli disponibili all’acquisto dei possessori di Fan Token Socios.com.

MECCANICA DELL’ATTIVAZIONE

In occasione delle gare selezionate, all’esito dell’assegnazione di ciascun gol, l’arbitro raccoglierà il Pallone e lo passerà al Quarto Ufficiale, che si occuperà di consegnarlo al Delegato di LNPA presente a bordocampo. Un incaricato di Socios.com riceverà il Pallone, lo inserirà all’interno di un

contenitore dedicato al quale verrà applicato un adesivo, riportante la gara, il nome del marcatore ed il minuto della marcatura. LNPA garantirà, inoltre, ove possibile, la copertura televisiva dell’attività (nel caso di molteplici marcature, almeno per il primo gol segnato). LNPA inserirà, dopo ogni marcatura, una grafica contenente un codice QR che rimandi a una landing page di Socios.com da cui poter acquistare i Palloni. LNPA si riserva la facoltà di integrare e/o modificare, previa opportuna comunicazione ai Club coinvolti, i materiali necessari per la realizzazione dell’attività.