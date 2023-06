Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, si aggiudica il premio di EA Sports Player Of The Month per il mese di maggio, l'ultimo per quel che riguarda la stagione ormai in fase di conclusione: i tifosi hanno premiato il momento d'oro dell'attaccante ex Villarreal che coi suoi gol ha trascinato i granata nella corsa salvezza. Dia è stato preferito a Domenico Berardi (Sassuolo), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Romelu Lukaku (Inter) e Matteo Pessina (Monza).

“Boulaye Dia è stato un grande colpo di mercato della Salernitana, un calciatore che aveva già calcato il prestigioso palcoscenico della Champions League e che ha saputo imporsi subito anche in Italia - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Con 4 gol in quattro partite a maggio è già diventato il top scorer della storia della Salernitana in Serie A, ma soprattutto ha trascinato i campani alla salvezza con anticipo, dimostrando le sue qualità di attaccante prolifico e completo”.