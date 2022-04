L’Inter chiama, il Milan risponde. I rossoneri replicano alla vittoria di ieri dell’Inter contro la Roma piegando per 2-1 in rimonta la Lazio. Biancocelesti avanti nel primo tempo grazie alla rete del solito Immobile. La squadra di Maurizio Sarri va negli spogliatoi sull’1-0, ma il Milan rientra in campo col piglio giusto e pareggia subito i conti con Giroud. I rossoneri continuano a spingere e riescono a trovare la via del gol solo in pieno recupero: pasticcio difensivo della Lazio prima con Marusic e poi con Acerbi, Ibrahimovic serve Tonali che da pochi passi insacca il 2-1 e riporta il Milan a +2 sull’Inter, in attesa del recupero di mercoledì.