Sono Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina le due partite in programma alle ore 15 della quinta giornata della domenica di Serie A. A Bergamo la Dea supera 2-0 i sardi con un gol per tempo: prima Lookman e poi Pasalic permettono ai nerazzurri di vendicare il ko di una settimana fa a Firenze contro la Viola, che centra invece la seconda vittoria consecutiva in campionato. Il 2-0 della Dacia Arena porta la firma di Martinez Quarta e Bonaventura.