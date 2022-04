Il Torino ritrova la vittoria in Serie A a due mesi e mezzo di distanza dall’ultima volta. Ai granata contro la Salernitana basta un gol realizzato da Belotti su calcio di rigore. Se i campani vedono ormai vicinissimo lo spettro della retrocessione, il Torino a 38 punti può ormai dirsi tranquillo. Nel finale espulso Fazio, tra l’altro protagonista in negativo anche in occasione del rigore regalato al Torino.