Piange la classifica del Sassuolo, fermo a undici punti dopo undici giornate, sei dei quali conquistati con Inter e Juve, le prime due della Serie A. Un score che Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi, spiega così a DAZN dopo il ko sul campo del Torino: "E' particolare vedere che abbiamo fatto meritatamente sei punti con Juve e Inter, penso di non poter essere smentito su questa cosa che dico. Dobbiamo fare tutti un mea culpa, io in primis, perché è una questione solo mentale. Sembra che non vogliamo difendere con la stessa attenzione con certe squadre, gli spazi aumentano, e di conseguenza non riattacchiamo con la stessa determinazione.

Questa cosa succede da tanto, anche cambiando i giocatori. Siamo superficiali, se no non si spiega l'aver battuto squadre che fanno un campionato a sé. Una, a vederla dalla tv, mi sembra sempre più imbattibile (l'Inter, ndr). Onestamente sembra che il campo si raddoppi contro squadre inferiori a quelle citate. Siamo leggeri, siamo presuntuosetti e questa cosa la paghiamo".