Debutto rocambolesco per Filippo Inzaghi alla guida della Salernitana: i granata vengono costretti al pareggio per 2-2 dal Cagliari all'Arechi, dopo un secondo tempo pirotecnico dove i rossoblu passano in vantaggio per due volte ma la squadra di casa riesce sempre a rimettere la gara in carreggiata. Apre le marcature Zito Luvumbo al 79esimo, poi diventano protagonisti Boulaye Dia e Nicolas Viola: l'attaccante della Salernitana trova il primo pareggio, subito convertito nel 2-1 dei sardi proprio da Viola che di testa da due passi trafigge Benoit Costil; ma in pieno recupero, proprio Viola viene colto tramite on-field review colpire il pallone di mano per fermare Legowski in area. Intervento che costa il rigore che Dia tramuta nel definitivo 2-2. Pareggio che fa respirare un po' le due squadre, reduci da due strisce negative e fanalini di coda del campionato.

Vince il Bologna, che batte per 2-1 il Frosinone. I felsinei nel primo tempo piazzano l'uno-due vincente con Duncan Ferguson prima e con una splendida conclusione in tuffo di testa da fuori area di Lorenzo De Silvestri poi; i gialloazzurri non mollano, con il rigore di Matias Soulé accorciano le distanze ma alla fine devono arrendersi. I rossoblu sono ora al settimo posto e i tifosi sognano l'Europa.