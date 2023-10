Futuro in bilico quello di Paulo Sousa, che dopo l'ennesima sconfitta incassata, l'ultima ieri contro il Monza, potrebbe salutare anzitempo la sua Salernitana. La dirigenza starebbe riflettendo e sul taccuino dei granata per l'eventuale sostituto ci sono i nomi di Filippo Inzaghi, per il quale c'è già stato un contatto indiretto come fa sapere Sky Sport, Igor Tudor, che però con tutta probabilità non accetterà e Andrea Stramaccioni. Quest'ultima idea che sembra però difficile da far decollare.