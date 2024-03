Finisce male, anzi malissimo, il rapporto tra la Salernitana e Boulaye Dia. Il club campano ha infatti deciso di fare causa all'attaccante al quale ha richiesto anche un maxi risarcimento di 20 milioni di euro. Sarà adesso il Collegio Arbitrale a dirimere la controversia che si è aperta tra il club di Iervolino e il giocatore senegalese, che si è rifiutato di entrare in campo nella sfida contro l’Udinese. Il giocatore è stato già punito coi mezzi a disposizione della società campana, ma adesso è stato attivato il Collegio Arbitrale per una causa al giocatore, oltre a una multa pari al 50% dello stipendio mensile lordo percepito dal calciatore fino al termine della stagione.

La Salernitana, infatti, tramite i legali della società Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Rino Sica, ha chiesto al Collegio un maxi-risarcimento di circa 20 milioni di euro, cifra pari all’investimento fatto in estate per riscattare il centravanti dal Villareal. L’organo preposto, con l’ausilio di eventuali testimoni, analizzerà la vicenda e prenderà una decisione in tal senso.