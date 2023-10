Chris Smalling non è ancora pronto a tornare in campo e alza bandiera bianca. "Il dolore tendineo a volte lo lascia in pace, altre volte invece è addirittura lancinante. Si controlla spesso, pochi giorni fa una nuova visita, sempre con lo stesso risultato: l’infiammazione c’è. Chris deve aspettare che passi ancora un po’ e poi giocare sul dolore. Difficile? Sì. Impossibile? No. La Roma lo aspetta e gli chiede praticamente un sacrificio, perché la squadra con l’inglese fa una fase difensiva, senza ne fa un’altra - sottolinea il Corsport -.

Oggi, di pomeriggio, lui, Renato Sanches e Llorente dovrebbero, sulla carta, provare ad allenarsi con i compagni, finalmente al completo dopo la sosta per le nazionali. Ma, dei tre, lo spagnolo è l’unico che ha ancora qualche possibilità di scendere in campo: Renato e Smalling - salvo clamorosi colpi di scena - dovranno aspettare. Quanto? Non si sa. Non c’è una data. Potrebbe essere domani come tra dieci giorni". L'inglese non gioca dal match con il Milan dello scorso 1° settembre. L'obiettivo dell'ex United è quello di tornare a disposizione per l'Inter a fine mese.