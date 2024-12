La prima gioia non strozzata dall'intervento del VAR di Thijs Dallinga e il gol dell'ex Tommaso Pobega, dove il video è stato amico dei rossoblu, permettono al Bologna di tornare coi tre punti dall'Olimpico di Torino ottenendo la sesta vittoria nelle ultime otto partite e volando sempre più in classifica. Vittoria legittima per i felsinei, che nel primo tempo potrebbero anche sbloccare il match su calcio di rigore, ma Santiago Castro si fa neutralizzare il tiro da Vanja Milinkovic-Savic. La squadra di Vincenzo Italiano però non si scompone e nella ripresa riesce a chiudere i conti con l'uno-due di Dallinga e Pobega, portandosi così a quota 28 punti, in compagnia della Juventus impegnata domani a Monza. Prosegue la striscia di partite senza vittorie della squadra di Paolo Vanoli, che rimane ferma a quota 19.