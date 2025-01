Il Parma getta al vento una clamorosa occasione: avanti per 2-1 in casa del Milan a dieci minuti dal novantesimo, i gialloblu riescono a farsi raggiungere e superare dal Milan, capace in pieno recupero di trasformare un ko durissimo da digerire in una vittoria rocambolesca ad una settimana dal derby contro l'Inter. La squadra di Fabio Pecchia scende in campo con una formazione particolarmente agguerrita e dopo 24 minuti trova la rete del vantaggio con Matteo Cancellieri, coi rossoneri che riescono a trovare il pareggio su calcio di rigore al 38esimo con Christian Pulisic.

Nella ripresa, la partita non sembra avere un padrone, con occasioni da una parte e dall'altra, fino all'80esimo quando Enrico Delprato arriva di gran carriera su una respinta corta di Mike Maignan trovando la rete del 2-1 ducale che sembra spalancare il baratro davanti ai rossoneri. Che però reagiscono con veemenza e con forza, trovano il 2-2 con Strahinja Pavlovic pizzicato però in fuorigioco, poi riescono a piazzare l'uno-due incredibile con Tijjani Reijnders e Samuel Chukwueze oltre il novantesimo. Finisce così un match pazzesco, col Milan che dopo aver visto le streghe sale a quota 34 punti.