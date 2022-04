Servivano come il pane tre punti alla Fiorentina per restare agganciata alle speranze chiamate Europa. E la vittoria è arrivata nel lunch match dell'Artemio Franchi in salsa toscana contro l' Empoli . Ci ha pensato uno degli uomini più attesi del confronto, l'argentino Nico Gonzalez, a porre il marchio sul determinante successo che permette alla banda di Italiano di toccare quota 50 punti in graduatoria, provvisoriamente a -1 dal sesto posto occupato dalla Roma e a -2 dalla Lazio quinta.

LA GARA. E sono subito i padroni di casa ad impegnare Vicario con il mancino sul primo palo di Gonzalez (4') e il tiro da fuori di Biraghi (9') su cui il portiere empolese si fa trovare pronto. Dopo una fase di contrasti, al 33' è ancora la viola ad affacciarsi in proiezione avanzata: Duncan scodella per vie aeree, Torreira prende il tempo ma Vicario dice ancora no. Gli ospiti ci sono e lo dimostrano quando Di Francesco segna ma il VAR annulla per fallo su Terracciano. La svolta arriva al 57': Luperto va a contrasto con Gonzalez, viene ammonito per la seconda volta (molti dubbi sul primo cartellino per fallo su Cabral nei primi 45') e lascia l'Empoli in inferiorità numerica. 2' più tardi i viola siglano il vantaggio: Nico Gonzalez coglie nel migliore dei modi l'assist su punizione di Biraghi, avvitandosi su se stesso e mettendo dentro di testa. Nell'ultima mezz'ora gli spazi s'aprono e Saponara (70') e Castrovilli (74') sfiorano il bersaglio grosso.