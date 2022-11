Battere l'Udinese per chiudere in bellezza il 2022 prima della pausa Mondiale. Questo l'obiettivo del Napoli di Luciano Spalletti, che in conferenza stampa ha messo in guardia l'ambiente sulle insidie che nasconde la sfida contro una squadra che ha già fermato diverse big in questa prima parte di stagione: "Sottil lo conosco bene, l'ho allenato, so il suo carattere, si vedeva già sarebbe diventato un tecnico forte: aveva già la visione in fase difensiva - le parole del tecnico azzurro -. E' una partita difficile, non una partita trappola, è difficile e basta. Ora sembra che l'Udinese sia di secondo livello, ma hanno vinto 1-0 con la Fiorentina, 4-0 con la Roma, 3-1 con l'Inter e col Sassuolo, pareggiato con Atalanta e Lazio, vinto fuori anche a Monza e Verona e c'è qualcuno che la reputa facile ma i miei giocatori non lo credono".