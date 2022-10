In conferenza stampa, Luciano Spalletti, guida del Napoli, ha parlato del suo prossimo avversario, anch'egli ex nerazzurro: "Ora arriva Mourinho, il super-allenatore, di conseguenza bisogna sempre aumentare le nostre capacità, quello che sappiamo fare. Non lo so se loro penseranno a cosa sappiamo fare noi, ma noi pensiamo a noi, non a cosa pensa la Roma o cosa sa fare la Roma, ma solo la nostra forza. Lui è uno di quelli tremendissimi, ma conta sempre la squadra".