Luciano Spalletti, guida del Napoli, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Hellas Verona si è soffermato sugli obiettivi stagionali da raggiungere: "Abbiamo una città alle spalle che lo merita e dobbiamo subito assumerci le responsabilità, poi l'idea che sia io a gettare le basi dei prossimi anni è una responsabilità che mi assumo volentieri e che mi stimola tantissimo". L'ex tecnico dell'Inter ammette senza problemi di voler mettersi in gioco promettendo il massimo impegno al di là del risultato che verrà raggiunto: "Non posso assicurare niente, è chiaro che si gioca per raccogliere il massimo a disposizione, come si dice sempre, ed in questo percorso ci vuole un po' di tempo, rimanendo alta quella che è l'ambizione".