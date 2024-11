Problema dell'ultimo minuto per il Napoli, avversario dell'Inter a San Siro domenica prossima. Conte dovrà infatti rinunciare a Michael Folorunsho per il lunch match di lusso contro l'Atalanta: l'ex Verona - riferisce la redazione di Tuttonapoli.net - non sarà neanche in panchina a causa di un risentimento muscolare. Di seguito le formazioni ufficiali del Marodona, dove spicca l'assenza di Retegui al centro dell'attacco della Dea.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Retegui, Brescianini.