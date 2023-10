Brutta tegola per José Mourinho che nella, fin qui, prolifica serata di Cagliari, perde la Joya. Paulo Dybala infatti, dopo uno scontro ginocchio contro ginocchio con Prati, resta a terra dolorante prima di uscire dal campo in lacrime. Una scena che preoccupa i tifosi giallorossi ma soprattutto lo Special One, visibilmente turbato in volto al momento del cambio.

In attesa di qualche notizia certa, dunque degli esami strumentali, la Gazzetta dello Sport fa sapere che "le sensazioni non sono positive almeno a giudicare dalle reazioni dei protagonisti. Dybala infatti si è messo subito le mani nei capelli e, dopo un breve colloquio con il dottor Costa, ha scelto di uscire senza trattenere le lacrime, portandosi le mani sul volto a più riprese e rientrando direttamente negli spogliatoi. Le prossime ore saranno decisive per chiarire le condizioni" dell'attaccante, anche in vista del match contro l'Inter del 29 ottobre.