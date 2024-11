In vista della partita contro il Torino tocca ad Alessandro Nesta prendere parola in conferenza stampa. Il tecnico del Monza ha parlato anche di Daniel Maldini, gioiello dei brianzoli che le voci di mercato hanno avvicinato anche all'Inter: "Maldini è rientrato bene dopo gli impegni con l'Italia, ci aspettiamo qualche gol da lui. Almeno 7-8", ammette l'ex difensore di Lazio e Milan.

Per quanto riguarda gli infortuni, Nesta aggiorna sul problema che ha colpito Matteo Pessina: "Abbiamo perso Pessina a causa di un infortunio per una lesione parziale tendine prossimale del bicipite femorale. Sarà un pò lunga, ci vorrà tempo. Forse rimettiamo dentro Sensi. Forson invece è rientrato mentre per Ciurria il percorso di recupero sarà più lungo".