Il Napoli punta al bis scudetto, come ribadito a chiare lettere da Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non sarà facile, abbiamo uno scudetto sul petto e dovremo cercare di difenderlo con le unghie e con i denti. Stiamo lavorando per questo: per arrivare al nostro massimo all'inizio del campionato"

Poi un commento su Antonio Conte: "Come l'ho trovato? Molto carico. Ci sta facendo lavorare tanto, come sempre (ride, ndr). Ma siamo contenti. Siamo stanchi per i grandi carichi di lavoro però tutti vogliosi di dare il massimo. Vogliamo continuare a lavorare e fare il meglio possibile".