Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic parla così in conferenza stampa in vista dell'inizio della preparazione estiva, soffermandosi anche sul destino di Alexis Sanchez:

"L'idea che c'era stata l'anno scorso era quella di tornare da grande campione per chiudere il cerchio a Udine. Purtroppo le cose sono andate diversamente, ha avuto degli infortuni quando è arrivato e io devo guardare alle scelte tecniche. Non so se l'anno prossimo sarà ancora un nostro giocatore. Però l'impatto che ha avuto l'anno scorso non è stato sufficiente, anche per via degli infortuni, voleva essere un ragazzo presente regolarmente nell'undici titolare, così non è stato, anche perchè devo fare delle scelte. Ancora non so dirvi se ci sarà spazio o meno per lui nella squadra dell'anno prossimo".