"Tre vittorie e un pari nel derby con me in campo? Il merito è del lavoro della squadra. Sapevamo della striscia di sei ko e tutti volevamo interromperla. Io ho dato il mio contributo, come gli altri". Youssouf Fofana ha risposto così, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, riguardo alla sua presenza nelle stracittadine dello scorso anno, chiuse dai rossoneri senza sconfitte.