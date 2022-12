A dieci giorni dal Natale arriva una buona notizia per il Monza. Oggi è infatti tornato ad allenarsi Pablo Marì, che lo scorso ottobre ha rischiato la vita nell'accoltellamento nel centro commerciale Milanofiori di Assago. Il difensore stesso era stato accoltellato alla schiena e per questo era stato ricoverato al Niguarda per poi essere dimesso lo scorso 30 ottobre. Oggi per il calciatore lavoro individuale ma anche con il resto dei compagni agli ordini del tecnico Raffaele Palladino.