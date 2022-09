"Continuo a pensare tra l'Italia e l'Europa non sia molto diverso, le prestazioni dipendono da noi". A dirlo è Stefano Pioli, immediatamente dopo la vittoria di Champions League contro la Dinamo Zagabria, squadra contro la quale i rossoneri si sono imposti 3-1. "Se giochiamo con i nostri concetti, possiamo provare a vincere sia in campionato che in Champions. La qualità e l'intensità devono essere alte in Champions, ma anche domenica col Napoli" ha detto a Sky a margine del match.