Stefano Pioli, tecnico del Milan, parla così ai microfoni di DAZN vinta 3-1 contro la Roma: "Sul 2-1 si sono riaperti i giochi, dovevamo chiuderla perché abbiamo avuto occasioni per il 3-0. Poi è arrivata anche un po' di stanchezza ma abbiamo gestito bene e il terzo gol ci ha dato serenità nel finale. Se arriverà un difensore? Il club sa che c'è esigenza e ci sono due settimane, speriamo di riempire qualche buco causato dagli infortuni. Cardinale ci ha parlato nello spogliatoio, è stato bello perché ci ha trasmesso sostegno. La società è sempre presente, hanno detto che faranno di tutto per migliorare la situazione. Siamo ambiziosi con un occhio al bilancio, faremo solo spese intelligenti. Non so che budget ci sia per il mercato".

Ti disturba l'incertezza intorno al Milan e alla tua posizione?

"Non sono preoccupato né infastidito, le critiche non mi rendono permaloso. Ci sono aspettative alte dovute al percorso fatto in questi 4 anni ed è normale che tutti si aspettano di vincere sempre. Potevamo andare avanti in Champions e in Coppa Italia, quando non raggiungi gli obiettivi arrivano le critiche ma conta lavorare con serenità e trovare le soluzioni giuste. La stagione è lunga".



Il Milan può essere considerato in lotta per il titolo?

"Facciamo la corsa su noi stessi, abbiamo fatto un discreto girone d'andata e l'obiettivo è far meglio nel ritorno. 39 punti non sono pochi ma ora dobbiamo pedalare, a cominciare da Udine dove sarà difficile, contro un avversario che ci ha sempre creato problemi. Certo, potevamo avere qualche punto in più: paghiamo quel mese in cui abbiamo affrontato Juventus, Udinese, Lecce e Napoli e abbiamo raccolto solo due punti pur non giocando male".