Arrivano tre tegole per Pioli: si fermano Pulisic, Kalulu e Pellegrino. Ma se per l'americano il problema non è serio, altrettanto non si può dire per i due difensori.

Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, l'ex Chelsea non ha subito lesioni alla coscia sinistra e potrebbe già essere a disposizione per l'Udinese o al massimo per il Psg. Per Kalulu, invece, stop addirittura di 4 mesi: lesione del tendine retto femorale sinistro, quasi sicuramente sarà operato. Per Pellegrino invece si parla di frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro: se la diagnosi fosse confermata, rientro previsto per metà dicembre.