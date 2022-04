Intervistato dal portale a lui dedicato, simonkjaergifs.com, il difensore del Milan Simon Kjaer ha elogiato i compagni, in corsa per il titolo in Serie A e oggi grandi favoriti per la vittoria finale: "È fantastico vedere i miei compagni mantenere la concentrazione, vincere le partite e rimanere in corsa per il titolo. Siamo migliorati molto come squadra, da quando sono arrivato. Siamo maturati come squadra anche grazie a Pioli che è un grande allenatore. Non vedo l'ora di tornare con la squadra. Il mio obiettivo è essere pronto per la pre-stagione quest'estate"