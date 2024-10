Nella conferenza stampa al termine di Milan-Udinese, Fonseca ha parlato in conferenza stampa dell'esclusione di Leao dalla formazione titolare e dalla partita.

"Magari è strano per voi non vedere Rafa, ma questo deve essere la normalità. Non è la normalità vedere Leao in panchina, ma è normalità per me quando dico che è più importante la squadra, il Milan è più importante di qualche giocatore. Oggi ho deciso di far giocare Okafor e Chukwueze, magari domani tocca a Leao. Non creiamo un caso, perché non c'è - le sue parole -. Leao è stato rispettoso, soddisfatto negli spogliatoi e questo per me è la cosa più importante. Ora, preparo la prossima partita e magari Leao tornerà a giocare. Abbiamo avuto più tempo per lavorare con i giocatori che sono rimasti qua. Leao non si è allenato giovedì, aveva un piccolo fastidio al flessore; si è allenato solo ieri. E quindi io ho deciso di far giocare Okafor e Chukwueze, che hanno giocato molto molto bene".

"Sono contento perché abbiamo vinto e perché abbiamo fatto cose importanti - ha aggiunto -. Nei primi 30 minuti abbiamo giocato con grande personalità e qualità. Poi, un'ora con grande spirito di gruppo con un calciatore in meno. Per me questo è stato molto importante: vedere la squadra insieme, sacrificarsi l'uno per l'altro, soffrire insieme. È quello che manca qui: lavorare di squadra. Oggi abbiamo dimostrato che siamo uniti; anche chi è entrato ha dimostrato di essere pronto a sacrificarsi per la squadra".