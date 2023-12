"La prima parte della nostra stagione sportiva ha avuto sino a ora la sua giusta dose di aspetti positivi così come di sfide". È una parte del classico discorso di Natale fatto da Gerry Cardinale a tutto il mondo Milan: "Mentre entriamo nella pausa invernale, siamo ancora in lizza per la vetta della Serie A e, pur non avendo superato il turno in Champions, ora il nostro obiettivo è di avanzare in Europa League - le parole riportate da Gazzetta.it -. Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra attuale posizione in Serie A o della Champions League, ma so dai miei decenni nello sport che la competizione sportiva è una maratona, non uno sprint, e che la continuità e la coerenza sono virtù".

Il proprietario del club rossonero sottolinea poi che "tutti noi di questa squadra vogliamo la stessa cosa: vincere, essere i numeri uno, essere campioni d'Italia e campioni d'Europa. Non vi è in questo alcuna ambiguità e non è possibile accontentarsi di qualcosa di meno. Ma il calcio europeo oggi non è mai stato così competitivo, con più soldi – individuali, istituzionali, sovrani – a caccia di trofei con esito mai certo. Ma con i soli soldi non si vincono i campionati. Per avere successo, sia nel breve termine ma anche, soprattutto, nel lungo termine, dovremmo concentrarci su una spesa più intelligente, più creativa e più disciplinata rispetto ai nostri concorrenti. Perciò, durante la pausa delle festività tutti noi di AC Milan rifletteremo con piena consapevolezza su ciò che abbiamo fatto bene e, soprattutto, su ciò che non abbiamo fatto bene e che dobbiamo migliorare. Prenderemo la nostra urgenza di migliorare e la fonderemo con un'analisi ponderata e metodica, che bilanci il cambiamento con la costruzione delle fondamenta. Il nostro obiettivo non è vincere ogni tanto, bensì vincere costantemente e a lungo. Questo è ciò che i nostri tifosi, i nostri giocatori e il nostro staff tecnico si aspettano dalla proprietà, e questo è ciò che daremo loro. Voglio ringraziare i nostri fedeli e incrollabili tifosi per il loro continuo supporto e per la loro costante spinta. Forza Milan, sempre!".