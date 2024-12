L'Atalanta centra l'undicesima vittoria consecutiva in campionato battendo, non senza fatica, 3-2 l'Empoli al Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra di Gian Piero Gasperini è costretta a inseguire gli avversari dal 13' per effetto del gol di Lorenzo Colombo, che punisce distrazioni assortite dei padroni di casa. Che, in seguito, trovano la forza di reagire chiudendo il primo tempo in vantaggio: prima è Charles De Ketelaere a fare 1-1 di testa su cross di Davide Zappacosta, poi ci pensa Ademola Lookman a firmare il sorpasso nel primo minuto di recupero.

Nella ripresa, il colpo di scena arriva da Lissone, dove i varisti richiamano al monitor l'arbitro Ermanno Feliciani per rivedere un contatto in area tra Berat Djimsiti e Andrea Grassi: è rigore per i toscani dopo l'on fiel review, che pareggiano grazie alla trasformazione di Sebastiano Esposito: 2-2 al 57'. Finita? Macché. Dopo la girandola di cambi, è ancora CDK a salire in cattedra, siglando, dopo una grande azione personale, il 3-2 definitivo che regala alla Dea la vetta della classifica.