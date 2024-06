Dopo le clamorose dichiarazioni dell'agente e padre di Kvaratskhelia che pubblicamente, a sorpresa, ha fatto coming out sulle volontà del giorgiano di lasciare il Napoli (LEGGI QUI), la risposta del club partenopeo non si è fatta attendere. Ed esattamente come è accaduto con Di Lorenzo, il club di De Laurentiis ha tracciato la stessa linea, alzando immediatamente un muro che annuncia un braccio di ferro nel caso in cui il giocatore decida di lasciare il capoluogo partenopeo.

"In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia" si legge nel tweet pubblicato dagli azzurri.