Massimiliano Allegri si è concesso ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della sua Juventus per 0-3 sul campo della Salernitana. "I ragazzi hanno risposto bene. Hanno fatto sessanta minuti buoni poi sono stati un pochino superficiali, subendo troppi tiri in porta - le sue parole -. Su questo bisogna migliorare, ma i ragazzi lo sanno. Questo non deve succedere perché le partite non finiscono mai: bisogna essere sempre centrati con la testa. Quella di oggi era una partita non da giocare ma da vincere".