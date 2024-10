Prosegue il calvario di Arkadiusz Milik, costretto a restare ai box per un'altro periodo di questa stagione in cui non ha ancora mai esordito. Il polacco, come fa sapere la Juve nel suo bollettino medico, è stato sottoposto a sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro. L’intervento è stato eseguito presso la clinica Villa Stuart dal prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del Responsabile Sanitario del club dott. Luca Stefanini. I tempi di recupero saranno definiti a seguito dei prossimi controlli clinici.