"Battaglia e orgoglio" sono le prime parole che vengono in mente a Weston Mckennie pensando al derby d'Italia. "So la storia che c'è dietro questa partita, so cosa significa, ma io la considero un'altra partita da giocare -. ha spiegato il centrocampista statunitense della Juve parlando della sfida con l'Inter ai microfoni di DAZN -. Quando sei campo, inizi a percepire l'atmosfera attorno a te e vuoi vincere una partita contro una diretta concorrente per provare a vincere il campionato".