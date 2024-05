Oggi, il Napoli scenderà in campo per l'ultima volta in questa stagione con lo scudetto del 2022-23 sul petto. Una motivazione in più per chiudere con una vittoria contro il Lecce un campionato a dir poco deludente: "In primis, va onorato il nostro lavoro: non siamo qui a fare vacanza o a fare un torneo di calcetto - ha spiegato Juan Jesus a DAZN -. Dobbiamo onorare lo scudetto per rispetto della maglia, ci dispiace che se ne sia andato. Ma c'è l'anno prossimo, faremo del nostro meglio per riportare il tricolore a Napoli".