Dopo dodici risultati utili consecutivi in casa, il Milan va ko. I rossoneri perdono lo scontro diretto in casa contro la Juventus e devono cedere all'Inter il primo posto in classifica. Match complicato già nel primo tempo per la formazione di Stefano Pioli, che al 40' resta in dieci per il rosso diretto subito da Thiaw, autore di un fallo su Kean. Nella ripresa il grande ex Locatelli trova la rete che regala i tre punti alla formazione bianconera, con Mirante che deve poi evitare nel finale di gara il 2-0. Con questo risultato l'Inter è prima da sola con un punto di vantaggio sul Milan, con la Juventus che si rifà sotto a -2 dalla vetta.