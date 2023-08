In attesa dalla prima uscita casalinga in campionato contro l'Inter, segnata sul calendario nel prossimo Monday Night, il Cagliari 'festeggia' il ritorno in Serie A con una buona prestazione ed un prezioso pari in trasferta. I sardi non vanno oltre lo 0-0 contro il Torino e aspettano ora la sfida di lunedì prossimo contro la squadra di Inzaghi, attesa all'Unipol Domus per la seconda giornata di campionato.