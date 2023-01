Si è aperta stasera la 20esima giornata della Serie A con l’anticipo tra Bologna e Spezia. Successo importante per i felsinei di Thiago Motta che hanno piegato per 20 lo Spezia al Dall’Ara. Posch nel primo tempo aveva portato in vantaggio i rossoblu, Orsolini nella ripresa ha firmato la rete del raddoppio. Con questo risultato il Bologna fa un bel balzo in classifica, portandosi al nono posto con 26 punti superando provvisoriamente la Juventus. Lo Spezia invece incassa la seconda sconfitta consecutiva ed è adesso costretto a guardarsi le spalle.