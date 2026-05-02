Scontro fondamentale in ottica playoff per la Primavera dell'Inter. I nerazzurri ospitano il Bologna in uno scontro diretto a tre giornate dalla fine del campionato. Vincendo la squadra di Carbone metterebbe la freccia proprio sui felsinei, rientrando in zona playoff. La squadra di Morrone ha infatti due punti in più in classifica ed è attualmente quinta, mentre l'Inter è settima. La fine della Serie C e del campionato dell'Inter U23 restituisce inoltre a Carbone diversi uomini chiave, tra cui Mosconi e Mayé. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma oggi alle 15.00 al Konami Centre.

INTER (4-3-3): Taho; Della Mora, Garonetti, Mayé, Marello; Cerpelletti, Zanchetta, Venturini; Zouin, Mosconi, El Mahboubi.

A disposizione: Farronato, Zarate, Pinotti, Bovio, Putsen, Kukulis, Nenna, Mancuso, Williamson, Carrara, Jakirovic.

Allenatore: Benito Carbone

BOLOGNA (4-3-3): Happonen; Nesi, Tomasevic, Francioli, Papazov; Toroc, Nordvall, Lai; Saputo, Negri; Castaldo.

A disposizione: Grudi, Briguglio, Ravaglioli, Tupec, Alvarez Castillo, Pantaleoni, Anastasio, Jaku, Alvarado, Lo Monaco, Rossitto.

Allenatore: Stefano Morrone.

Arbitro: Pacella (sez. di Roma 2)

Assistenti: Galluzzo, Mazza.

