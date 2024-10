Saul Coco si è aggiudicato il premio 'iliad Goal Of The Month' del mese di settembre per la Serie A grazie alla rovesciata acrobatica con cui ha battuto Ivan Provedel nel match Torino-Lazio 2-3 dello scorso 29 settembre. La splendida giocata del difensore granata è stata la più votata sui canali social ufficiali di Lega Serie A dai tifosi, che l'hanno preferita al tiro vincente da fuori area del bolognese Santiago Castro contro il Monza.