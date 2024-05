Dopo aver riportato il Como in Serie A, Simone Verdi non vede l'ora di riassaporare le sensazioni di calcare i palcoscenici più prestigiosi del nostro calcio: "Le ex squadre sono sempre belle da affrontare, la più sentita sarà la partita col Bologna perché lì ho vissuto i migliori momenti dal punto di vista calcistico - le sue parole a Sky Sport -. Poi ci sono anche tante partite che voglio giocare, come quelle contro i top club: parlo di Roma, Milan, Inter e Juve. Sarà un'emozione grandissima poterli affrontare di nuovo".