Colpo grosso del Lecce, che stende l'Atalanta al Via del Mare e incamera tre punti pesantissimi per le proprie ambizioni di salvezza. I salentini piazzano nel primo tempo un micidiale uno-due con i due Federico, Baschirotto e Di Francesco, che stendono la Dea in due minuti. Inutile la rete orobica di Duvan Zapata al minuto 40. Nel secondo incontro delle 18.30, parità tra Sassuolo e Roma al Mapei Stadium: anche qui, accade tutto in pochi minuti col vantaggio giallorosso di Tammy Abraham all'80esimo e replica neroverde di Andrea Pinamonti all'85esimo.