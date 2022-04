In attesa che Torino-Milan chiuda il programma della 32esima giornata, alle 18 va in scena all'Olimpico Roma-Salernitana. E i colpi di scena non mancano: a sbloccare la gara sono i granata, che nel primo tempo passano a sorpresa in vantaggio con la botta di Radovanovic su calcio di punizione. Nella ripresa i giallorossi creano alla ricerca del pareggio e vengono premiati all'82', quando Carles Perez inventa il sinistro dell'1-1. La zampata della rimonta arriva 3' dopo e porta la firma di Smalling: all'Olimpico finisce 2-1 per la Roma.