Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato al Daily Star tornando sul suo trasferimento alla corte di Antonio Conte, specificando le sensazioni che aveva quando il club partenopeo l'ha chiamato. Nel corso dell'intervista si fa anche riferimento alla volontà di non avere rimpianti: "Quando ho scoperto che il Napoli si interessava a me ho sentito il fuoco dentro. Ho visto un’opportunità e l’ho colta. Sapevo che era quello che volevo e non avrò mai rimpianti nella vita".