Davide Nicola prepara il match di San Siro contro il Milan, reduce dalla vittoria della Supercoppa in finale contro l'Inter. Nonostante le fatiche di Riad, il tecnico del Cagliari non si aspetta un calo fisico dei rossoneri: "Se mi aspetto un Milan stanco? No, è una squadra forte abituata a giocare ogni tre giorni. Ma ciò che mi interessa è la nostra voglia di ottenere la prestazione ed il risultato", sottolinea in conferenza stampa.

Poi un passaggio sulle gare in Supercoppa del Diavolo: "Il Milan è una grandissima squadra, ha una rosa molto ricca. Lotta per obiettivi importanti. Ho visto una squadra aggressiva, specie nel secondo tempo, che sa verticalizzare. Dovremo essere molto abili, cercando di rimanere agganciati alla possibilità che possono farci del male. Dobbiamo credere nella nostra proposta di gioco".