Prima vittoria in rossonero che carica Warren Bondo, neo arrivato di casa Milan che a Sportmediaset si presenta ai suoi tifosi con entusiasmo: "I giocatori che sono già qua sono forti: Maignan, Theo, Fofana, Rafa, Tomori. Farò di tutto per aiutare la squadra" ha detto l'ex Monza che poi si sbottona sulle emozioni di giocare con giocatori dal calibro di Leao e Joao Felix: "Si provano emozioni forti a giocare con una squadra con giocatori forti. Per me il Milan è la più grande squadra di Italia".