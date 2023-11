La scelta di Marko Arnautovic di lasciare il Bologna per fare ritorno all'Inter a tredici anni di distanza dall'ultima volta ha fatto felici tutti. Compresi i suoi ex compagni di squadra, come ha spiegato Riccardo Orsolini nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Markone era per certi versi anche un po’ ingombrante, lui era il punto di riferimento, quasi ci sentivamo in dovere di dargli la palla perché era lui - la premessa dell'esterno d'attacco di Thiago Motta -. Sicuramente la sua partenza ha giovato sia a lui che a noi. Io ho parlato con Marko, con lui ho un bellissimo rapporto. Tutte le volte che faccio gol mi chiama su FaceTime quando sono ancora nello spogliatoio. Abbiamo un bellissimo rapporto. Secondo me è stata la decisione più giusta per tutti e due.

E quindi poi si è un po' resettato tutto. In estate eravamo rimasti col punto di domanda. Ma stiamo dimostrando che non manca niente perché siamo ben coperti in tutti i reparti. In difesa siamo super. Calafiori è l’acquisto top di questo mercato".